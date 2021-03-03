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В Новомосковске сгорела квартира расселенного барака: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Новомосковске сгорела квартира расселенного барака: есть пострадавший

В Новомосковске сгорела квартира расселенного барака: есть пострадавший

Фото: материалы пресс-служб

3 марта 2021 года в 1:34 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире расселенного барака в Новомосковске по улице Маяковского.

На место ЧП незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Почти час пожарные боролись с огнем.

На пожаре пострадал один человек, выгорела квартира по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

ЧП