В Новомосковске сгорела квартира расселенного барака: есть пострадавший Фото: материалы пресс-служб

3 марта 2021 года в 1:34 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире расселенного барака в Новомосковске по улице Маяковского.

На место ЧП незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Почти час пожарные боролись с огнем.

На пожаре пострадал один человек, выгорела квартира по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.