В Новомосковске сгорела квартира расселенного барака: есть пострадавший
Фото: материалы пресс-служб
3 марта 2021 года в 1:34 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире расселенного барака в Новомосковске по улице Маяковского.
На место ЧП незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Почти час пожарные боролись с огнем.
На пожаре пострадал один человек, выгорела квартира по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.