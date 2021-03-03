«Ростелеком» объявляет о старте V Всероссийского семейного ИТ-марафона

«Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития приглашают принять участие в V Всероссийском семейном ИТ-марафоне. Соревнования помогут семьям проверить цифровую грамотность, улучшить навыки работы с медиатехнологиями и проявить творческие способности. ИТ-марафон пройдет в два этапа и завершится 30 апреля. Результаты будут объявлены в Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.

В семейном ИТ-марафоне могут принять участие семейные команды, состоящие из детей 5–11 классов, родителей, родственников или близких друзей. Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им». продлится вплоть до старта турнира 20 апреля.

Соревнования пройдут в два этапа:

Творческое задание — со 2 марта по 20 апреля. Участникам предстоит опубликовать пост о проведении ИТ-марафона в социальных сетях или подготовить инфографику по материалам образовательных игр проекта «Изучи интернет — управляй им».

— с 21 по 30 апреля. Каждый игрок должен пройти 24 интерактивных задания по темам «интернет-культура» и «многоязычие в интернете». Турнир пройдет на сайте проекта .

Победители ИТ-марафона будут определены по сумме баллов, заработанных на двух этапах. Отдельные награды ждут лидеров этапов. Набор победителя состоит из диплома, 3D-ручки, настольной игры и полезных сувениров от организаторов ИТ-марафона. Участники, не занявшие призовые места, получат электронные сертификаты.

Полные правила участия в ИТ-марафоне, сроки проведения, инструкции для первого и второго этапов опубликованы в . Задать вопрос организаторам соревнований можно на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им» через .