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Спорт

Ветераны тульского баскетбола выиграли на чемпионате ЦФО

Тульские баскетболисты оказались сильнее всех своих соперников
Игорь КОПЫТОВ
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Ветераны тульского баскетбола выиграли на чемпионате ЦФО

Ветераны тульского баскетбола выиграли на чемпионате ЦФО

Фото: соцсети

Тульский «Арсенал» выиграл домашний чемпионат ЦФО по баскетболу среди ветеранов старше 45 лет.

В финале наши спортсмены победили представителей Московской области — 71:58.

Также на счету туляков два отдельных персональных приза - лучшим игроком турнира назван Денис Лепихов, а лучшим центровым — Евгений Ничутин.

А вот лучшим форвардом стал калужанин Алексей Виноградов, что все равно не дало его сборной подняться выше третьего места.