Ветераны тульского баскетбола выиграли на чемпионате ЦФО Фото: соцсети

Тульский «Арсенал» выиграл домашний чемпионат ЦФО по баскетболу среди ветеранов старше 45 лет.

В финале наши спортсмены победили представителей Московской области — 71:58.

Также на счету туляков два отдельных персональных приза - лучшим игроком турнира назван Денис Лепихов, а лучшим центровым — Евгений Ничутин.

А вот лучшим форвардом стал калужанин Алексей Виноградов, что все равно не дало его сборной подняться выше третьего места.