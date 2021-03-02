В 14 школах Тульской области на минувшей неделе выявлен коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю ковид обнаружен в 14 образовательных организациях региона. 8 человек заразились также и на предприятиях, однако за этим не последовало массовых заражений.

Наряду с этим, к сегодняшнему дню в Тульской области выявлено 890 активных случаев коронавируса, что на 9% ниже показателей предыдущей недели. Случаев внебольничной пневмонии — 323.

Сейчас от коронавируса лечатся 638 человек, 62% из которых в возрасте старше 65, также трое детей. На данный момент в госпиталях свободными остаются 247 коек.