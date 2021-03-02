Какие дома останутся без света в Туле 3 марта Фото: Алексей ФОКИН

Из-за плановых ремонтных работ некоторые улицы Тулы временно останутся без света 3 марта. Отключения начнутся с 9:00, а уже к 16:00 по всем адресам электричество будет восстановлено. В некоторые дома свет вернется даже раньше.

Публикуем полный список отключений:

ул. Кирова, 173, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б;

ул. 1-я Трубная, 1, 16; ул. Самокатная, 3, 4, 7-а, 7-б; ул. 2-я Трубная, 18, 20; ул. Лермонтова, 24; ул. Короленко, 22; ул. Болдина, 50 (Кафе);

ул. Сурикова, 15, 2, 19, 19-а, 21, 23, 27, 29, 25-а; ул. Ползунова, 9-а, 2, 4, 6, 8; ул. Оружейная, 58-а, 52, 54, 56, 54-а;

ул. Металлургов, 72, 74, 76, 76-а;

ул. Карпова, 33-57 (нечётн.), 47-а, 47-б, 28, 30, 36-42 (чётн.), 46, 48, 54, 56, 58, 53-а; 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 49-65 (нечётн.), 56-а, 58-б, 60-б; 10-й пр-зд, 54-72 (чётн.), 61-89 (нечётн.); 11-й пр-зд, 66-а, 65-а, 62-86 (чётн.), 59-79 (нечётн.), 82-а, 84-а, 75-а, 75-б, 67-а; ул. Кап. Громова, 8;

ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б;

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 39-а; ул. Плеханова, 1-43; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.);

Мясново: 4-й пр-зд, 41-а, 37; ул. Рогова, 25; ул. Кооперативная, 18-а-ж, 16-а, 14-18 (чётн.), 7-б, 9-а, 7-13 (нечётн.); 2-й пр-зд, 32, 35; 3-й пр-зд, 33-43 (нечётн.), 38; 4-й пр-зд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42-48 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.);

Скуратово: п. Октябрьский, 127-172, 172-а;

ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Кольцова, 1-а, 3-а; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Немцова, 10;

ул. Декабристов, 111-125, 131-139 (нечётн.), 158, 160, 162, 164; пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд Вильямса, 1, 2; ул. 1-я Песчаная, 18-27; 4-й Песчаный пр-зд, 5; 5-й Песчаный пр-зд, 4, 6, 8, 1, 3