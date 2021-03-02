В Туле все ямы на дорогах должны залатать к 1 мая Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Из-за перепада температур в разных местах Тулы образовались дыры в асфальтовом покрытии. Например, большая яма зияет на улице Вересаева, ее оперативно ликвидируют.

Так, к настоящему моменту ГУ ТО «Тулаавтодор» сформировано 4 бригады, силами которых выполнены работы на 9 региональных дорогах, в ближайшее время планируется выполнить еще на 8. В Туле сформировано 11 бригад, произведены работы на 40 участках дорог.

Как только позволят погодные условия, в тульской области начнется ямочный ремонт горячим асфальтобетоном везде, где появились ямы.

Все работы по ликвидации дорожных дефектов поручено выполнить до 1 мая.