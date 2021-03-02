Два человека попали в больницу в Тульской области из-за ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель Фото: материалы пресс-служб

1 марта в 20:50 на 54-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск» Узловского района пьяный мужчина,управляя автобусом «ПАЗ 320540» и используя автобус в личных целях, неудачно повернул налево.

На нерегулируемом перекрестке он совершил столкновение с автомобилем «Citroen С5». В результате аварии пострадал водитель «Citroen» и его пассажирка. Они получили различные травмы и были госпитализированы.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы и права занимать определенные должности.