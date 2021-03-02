В Тульской области водитель «ВАЗа» сбил пешехода: девушка переходила дорогу в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

1 марта в 16:50 на улице Герцена микрорайона Центральный в городе Донском Тульской области, молодой человек на «ВАЗ 21124», выезжая с прилегающей территории, сбил пешехода.

Как выяснилось, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она получила различные травмы и была отпущена после оказания медицинской помощи.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.