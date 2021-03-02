На улице Смидович в Туле «ВАЗ» столкнулся с иномаркой: одного из водителей госпитализировали Фото: материалы пресс-служб

1 марта в 11:45 на улице Смидович в Туле молодой человек на «ВАЗ 2106» столкнулся с автомобилем «Hyundai Getz». За рулем последнего авто была молодая девушка.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель. С травмами ее доставили в больницу.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!