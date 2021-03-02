Земля уходит из-под ног: на Вересаева в Туле образовалась огромная дыра в проезжей части Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

На улице Вересаева в Туле провалился асфальт на проезжей части. Образовалась яма внушительной величины, выглядит она жутко. Корреспондент «Комсомольской правды» лично побывал на месте ЧП и оценил масштабы.

Вероятно, последней каплей в прямом и переносном смысле для асфальта стали реки талого снега, образовавшиеся из-за оттепели.

Сейчас яма огорожена, ведутся работы по ремонту дороги и ликвидации дыры. Надеемся, что скоро по этому участку вновь можно будет безопасно проехать.