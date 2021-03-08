Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравляет всех прекрасны пол с Международным женским днем!
Фото: Алексей ФОКИН
"Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
В этот замечательный праздник все самые теплые слова адресованы вам. Ваши нежность, чуткость и трогательная забота окружают
нас, мужчин, с самого детства. Спасибо вам за материнскую любовь и поддержку, за мудрые наставления и добрые советы. За уют и тепло домашнего очага, которые способны создать только вы.
Оставайтесь всегда такими же обаятельными и отзывчивыми. Продолжайте удивлять и восхищать нас, наполнять нашу жизнь смыслом, делать её ярче и интереснее.
От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, счастья и, конечно, любви!"
Губернатор Тульской области, Алексей Дюмин