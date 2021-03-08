Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравляет всех прекрасны пол с Международным женским днем! Фото: Алексей ФОКИН

"Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!

В этот замечательный праздник все самые теплые слова адресованы вам. Ваши нежность, чуткость и трогательная забота окружают

нас, мужчин, с самого детства. Спасибо вам за материнскую любовь и поддержку, за мудрые наставления и добрые советы. За уют и тепло домашнего очага, которые способны создать только вы.

Оставайтесь всегда такими же обаятельными и отзывчивыми. Продолжайте удивлять и восхищать нас, наполнять нашу жизнь смыслом, делать её ярче и интереснее.

От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, счастья и, конечно, любви!"

Губернатор Тульской области, Алексей Дюмин