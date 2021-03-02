В Тульской области могут разрешить при сборе валежника пользоваться инструментом Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для этого требуется внести изменения в закон Тульской области «О лесах...». Соответствующие предложения уже вынесены на рассмотрения народными избранниками. Проект, меняющий правила заготовки и сбора валежника, предусматривает возможность использовать рубящий инструмент, пилы, сучкорезы.

Напомним, что закон, регламентирующий заготовку сучьев и остатков стволов деревьев, вступил в силу с 2019 года, в нем перечислены регионы, где ограничено право граждан свободно пользоваться валежником, лежащим на земле. Тульская область оказалась в этом перечне.