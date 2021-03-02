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Бывший министр по информатизации Тульской области Артур Контрабаев может быть осужден за воровство 68 миллионов рублей

Бывшего тульского чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате средств
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Бывший министр по информатизации Тульской области Артур Контрабаев может быть осужден за воровство 68 миллионов рублей

Бывший министр по информатизации Тульской области Артур Контрабаев может быть осужден за воровство 68 миллионов рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Артур Контрабаев, бывший министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, в скором времени может предстать перед судом. Этот пост он занял в довольно молодом возрасте 26-ти лет. Бывшего чиновника обвиняют в растрате 68 миллионов рублей и вменяют в вину растрату бюджетных средств в особо крупном размере.

В 2012 году, занимая пост в правительстве Тульской области, Артур Контрабаев занимался модернизацией системы здравоохранения и внедрением «современных информационных технологий». Он сговорился с Алексеем Черноусом, чья компания выиграла тендер, и с 2013 по 2015 годы из бюджета Тульской области получила более 68,3 млн рублей на создание «Электронной регистратуры». «Современные технологии» фигуранты дела внедрили, но, по версии Следственного комитета России, 15-летней давности.

Оба подозреваемых свою вину отрицают.