Бывший министр по информатизации Тульской области Артур Контрабаев может быть осужден за воровство 68 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Артур Контрабаев, бывший министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, в скором времени может предстать перед судом. Этот пост он занял в довольно молодом возрасте 26-ти лет. Бывшего чиновника обвиняют в растрате 68 миллионов рублей и вменяют в вину растрату бюджетных средств в особо крупном размере.

В 2012 году, занимая пост в правительстве Тульской области, Артур Контрабаев занимался модернизацией системы здравоохранения и внедрением «современных информационных технологий». Он сговорился с Алексеем Черноусом, чья компания выиграла тендер, и с 2013 по 2015 годы из бюджета Тульской области получила более 68,3 млн рублей на создание «Электронной регистратуры». «Современные технологии» фигуранты дела внедрили, но, по версии Следственного комитета России, 15-летней давности.

Оба подозреваемых свою вину отрицают.