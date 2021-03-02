Экс-министр информатизации Тульской области обвиняется в растрате бюджетных средств Фото: Алексей ФОКИН

Уголовное дело было начато еще в 2017 году после нескольких проверок в сфере заключения госконтрактов по реализации программ модернизации региональной системы здравоохранения.

С 2013 по 2015 годы из бюджета Тульской области на эти цели было потрачено больше 68 миллионов рублей. Однако качество итогового информационного продукта оставило желать лучшего, более того, появилась версия, что программное обеспечение оказалось уже «побывавшим в употреблении», разработанным еще 15 лет назад, а не оригинальным. Правда, при приемке у региональных минздрава и мининформатизации претензий не возникло.

Летом прошлого года подозреваемых задержали. Расследование длилось до последнего времени. Теперь суду предстоит огласить обвинительный приговор.