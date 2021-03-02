Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 марта 2021: 10 человек скончались за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 2 марта, 116 новых случаев коронавируса выявлен в Тульской области за сутки. Этот показатель практически на уровне показателя предыдущих суток. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 33 273.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 117. В общей сложности в области вылечились 30 809.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 10 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 278.