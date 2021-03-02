В Туле пять месяцев не могут найти пропавшего 60-летнего мужчину

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области

С октября 2020 года неизвестно ничего о местонахождении 60-летнего туляка Скиданова Александра Викторовича. Его поисками занимается отряд «ЛизаАлерт» по Тульской области.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Во что был один — неизвестно.

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