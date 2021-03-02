В Тульской области злоумышленник с ножом напал на пенсионерку: ему дали пять лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

Осенью 2020 года пьяный мужчина напал на 66-летнюю жительницу Щекино. Ножом он порезал левую кисть женщины, вырвал из ее рук сумку и скрылся с ней с места преступления. Потерпевшей был нанесен легкий вред здоровью и материальный ущерб.

Преступником оказался 35-летний ранее судимый житель Щекино. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Суд назначил виновному пять лет колонии особого режима. Также он должен будет возместить потерпевшей затраты на лечение на сумму более 127 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.