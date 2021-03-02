Стартовала продажа билетов на матч РПЛ «Арсенал» - «Локомотив» Фото: материалы пресс-служб

Матч против столичного клуба пройдет в Туле 8 марта. Начало в 14.00.

Доступ на трибуну будет строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты приобрести их можно будет в красно-желтой клубной палатке у касс стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча. Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции.

С целью комфортного прохождения процедуры замера температуры и досмотра зрителей просят заблаговременно прибыть на стадион.

Время работы касс стадиона «Арсенал» 2 – 7 марта с 13.00 до 19.00.