В Тульской области депутата оштрафовали за мошенничество Фото: Алексей ФОКИН

Следствием установлено, что в 2015 году, когда мужчина возглавлял ООО «Меридиан», он заключил с Центром занятости населения Тульской области два договора на организацию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. На эти цели из бюджета «Меридиану» была переведена субсидия в размере 136 тысяч рублей. Однако трудоустройства по факту не произошло, средства были пущены на иные цели.

Первично суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил штраф в 150 тысяч рублей. Однако, обвиняемый намерен обжаловать приговор.