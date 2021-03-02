3 марта в Туле проверят систему централизованного оповещения жителей

3 марта в 10:30 в Туле пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Такая система необходима, чтобы оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Во время проверки сигналы будут передавать с помощью наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

Горожан просят внимательно послушать сообщения, не пугаться, соблюдать порядок и спокойствие.