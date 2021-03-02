В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней давности Фото: Алексей ФОКИН

Следствием было установлено, что 18 июня 2012 года в поселке Ревякино двое знакомых распивали алкоголь, между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кулаками потерпевшему в голову и грудь. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день.

Тогда установить личность преступника не удалось. Все эти годы велась планомерная следственная работа, которая увенчалась успехом.

По имеющейся информации, подозреваемый - 51-летний житель Тульской области — уже сознался в преступлении. В настоящий момент следователями отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет региональн6ого СУ СК России ему предъявлено обвинение, расследование продолжается.