Тульские улицы зияют провалами Фото: соцсети

Так, первым происшествие было зафиксировано на улице Вересаева. Сотрудники дорожных служб оперативно огородили опасный участок.

Также асфальт провалился в районе поворота с улицы Каминского на проспект Ленина. Дыра образовалась прямо на проезжей части. Об этом очевидцы первыми сообщили в социальных сетях. Предположительно, ЧП произошло из-за размыва грунта под дорогой и резкого перепада температур. Сотрудники «Тулагорводоканала» оперативно провели аварийно-восстановительные работы.

А в Пролетарском округе на улице Кирова под землю ушел канализационный люк. Известно, что в глубокую яму провалился автомобиль.