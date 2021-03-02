Тульские улицы зияют провалами
Фото: соцсети
Так, первым происшествие было зафиксировано на улице Вересаева. Сотрудники дорожных служб оперативно огородили опасный участок.
Также асфальт провалился в районе поворота с улицы Каминского на проспект Ленина. Дыра образовалась прямо на проезжей части. Об этом очевидцы первыми сообщили в социальных сетях. Предположительно, ЧП произошло из-за размыва грунта под дорогой и резкого перепада температур. Сотрудники «Тулагорводоканала» оперативно провели аварийно-восстановительные работы.
А в Пролетарском округе на улице Кирова под землю ушел канализационный люк. Известно, что в глубокую яму провалился автомобиль.