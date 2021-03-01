Какие улицы Тулы останутся без света 2 марта Фото: Алексей ФОКИН

Из-за плановых ремонтных работ некоторые улицы Тулы временно останутся без света 2 марта. Отключения начнутся с 9:00, а уже к 16:00 по всем адресам электричество будет восстановлено. В некоторые дома свет вернется даже раньше.

Публикуем полный список отключений:

ул. Тургеневская, 67; ул. Гоголевская, 31; ул. Жуковского, 51;

ул. Советская, 8; ул. Сойфера, 1; Красноармейский пр-т, 2, 4, 6;

ул. Кирова, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б;

ул. Металлургов, 44-а, 46-а, 50;

ул. Докучаенва, 30-46 (чётн.), 39-43 (нечётн.), 31, 33, 33-а, 35; пер, 2-й Комбайновый, 1-6; пр-зд Вильямса, 3; ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18; ул. Декабристов, 129; ул. Мусоргского, 8;

25-й пр-зд, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49; 10-й пр-зд, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.); 23-й пр-зд, 3-24; 31-й пр-зд, 2-32 (чётн.); 12-й пр-зд, 45-61, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.); 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.);

ул. П. Морозова (Гаражи);

ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 126-а, 79-115 (нечётн.);

Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.); ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а; 6-й пр-зд, 70; 8-й пр-зд, 73;

п. Рудаково: ул. Комсмольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Советская, 6/2; ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.)