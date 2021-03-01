В Тульской области из-за болезней в школу не ходят почти 12 тысяч школьников Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что из-за различных заболеваний отсутствуют 11 998 обучающихся (5,4% от общей численности) и 439 педагогов (1,9% от общей численности).

Сейчас все детские сады, колледжи и техникумы работают в штатном режиме. Некоторые классы и группы работают на частичной «дистанционке» — 33 класса (760 учеников).

Кроме того, приостановлена деятельность 15 групп в 13 детских садах (281 воспитанник). Ситуацию в каждом названном учреждении контролируют.