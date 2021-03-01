Туляки смогут ездить в общественном транспорте со скидкой, если заплатят картой «Мир» Фото: Алексей ФОКИН

С 1 марта тульские перевозчики делают пассажирам скидку на проезд в 5 рублей, если заплатить картой «Мир». Так, вместо 25 рублей проезд может стоить 20.

Скидка будет действовать четыре месяца: до 30 июня 2021 года. Она распространяется не только на муниципальный, но и на коммерческий транспорт.

Напоминаем, что с 1 марта в Туле подорожал проезд. Если платить наличными, он стоит 25 рублей, банковской картой — 21 рубль, картой «Тройка» — 19 рублей.