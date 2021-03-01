1 марта часть Тулы из-за коммунальной аварии осталась без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 01.03. 2021 с 04:50 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Рязанская д.д.1,3, ул. Вознесенского,7, частный сектор ул.ул. 1,2,3,4 Волоховские проезды.

Отключение воды связано с аварийно-восстановительными работами по адресу ул. Рязанская,3. В поселке Скуратово наблюдается пониженное давление воды.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.