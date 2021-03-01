В Туле водитель без прав устроил ДТП с квадроциклом: мужчина госпитализирован Фото: материалы пресс-служб

27 февраля в 21:50 на улице Серебровская в Туле мужчина, не имея права управления транспортным средством и без специальной экипировки перевернулся на квадроцикле. По предварительной информации, он не справился с рулевым управлением.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. С травмами водителя доставили в больницу.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы и права занимать определенные должности.