Под Тулой произошло массовое ДТП: трое пострадавших Фото: материалы пресс-служб

27 февраля в 20:00 на 24-ом километре автодороги «Тула-Алексин» Алексинского района мужчина, управляя автомобилем «Renault Logan», въехал в стоящий на обочине «ВАЗ-21110». После этого произошло столкновение еще и с «Daewoo Nexia».

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель автомобиля «ВАЗ» и водитель автомобиля «Daewoo» получили различные травмы и были отпущены после оказания медицинской помощи.

А вот пассажир автомобиля «Daewoo», молодой человек 19 лет, с травмами был госпитализирован.