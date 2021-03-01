В Тульской области автомобилист сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

26 февраля в 10:30 на перекрестке улиц Советская и Октябрьская поселка Куркино мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешехода увезли на скорой с различными травмами.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.

Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.