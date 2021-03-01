Яблоко раздора: в Тульской области из-за парня девушка исписала оскорблениями стены в подъезде соперницы Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке ревнивая дама исписала стены в подъезде соперницы оскорблениями. Об этом в полицию сообщила 20-летняя потерпевшая. Она сообщила, что надписи были сделаны краской на стенах подъезда дома, на двери квартиры и внешней стене дома.

«Художницей» оказалась 23-летняя подруга девушки. Выяснилось, что дамы не поделили молодого человека. Подозреваемая в содеянном призналась.

В отделе МВД сейчас проводят все необходимые проверки по этому делу.