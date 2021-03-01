3 марта в Тульской области проверят систему централизованного оповещения граждан Фото: Алексей ФОКИН

3 марта в 10:30 в Тульской области пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Такая система необходима для оповещения жителей региона о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Во время проверки вы, вероятно, услышите звуковые сигналы, они будут передаваться с помощью наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

Жителей области просят внимательно прослушать сообщения, не пугаться и соблюдать порядок и спокойствие.