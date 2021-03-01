Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 марта 2021: 100 новых выздоровевших за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По свежим статистическим данным о ситуации с коронавирусом в Тульской области, за сутки новых случаев заражения выявлено 117. Всего подтвержденных случаев в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 157.

Наряду с этим, 100 человек в области за сутки победили болезнь и 30 692 в общей сложности. Всем пациентам пришли отрицательные результаты тестирования.

Однако 8 человек за минувшие сутки не смогли побороть вирус, они скончались. В общей сложности от болезни в Тульской области погибли 1 268 человек. Это те пациенты, у кого болезнь дала осложнения, или люди, относящиеся к группе повышенного риска.