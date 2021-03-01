377 тысяч рублей украли телефонные мошенники у жительницы Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают замечаться факты телефонного мошенничества.

Наиболее часто встречается схема: злоумышленники звонят на мобильные номера и представляются работниками службы безопасности банков. Под этим предлогом они пугают собеседника тем, что зафиксирована попытка взлома их счёта. Далее звонящие сообщают о необходимости перевести все денежные средства на защищённый счёт, чтобы избежать кражи денег. В итоге, правда, крадут их сами.

Кроме того, если жертва совершает все необходимые действия, злоумышленники убеждают в необходимости оформления кредита, что якобы позволит раскрыть попытку несанкционированного доступа. Такие преступления фиксируют почти ежедневно.

Будьте бдительны, не верьте подобным звонкам. Таким образом у жительницы Щёкинского района со счета украли 377 тысяч рублей. По этому факту сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ.

Помните, что если вам звонит некто подозрительный и «заговаривает зубы», с ним не стоит продолжать разговор, лучше сразу повесить трубку.