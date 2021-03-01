Выяснять причины нарушений водоснабжения в Тульской области теперь будет специальная комиссия Фото: Алексей ФОКИН

В работе систем водоснабжения Тульской области за последнее время было выявлено большое количество нарушений. В зоне отключения оказались более 25 тысяч жителей региона.

В связи с этим губернатор Тульской области поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину создать специальную межведомственную комиссию.

Комиссия будет выяснять обстоятельства и причины каждой поломки и оценивать оперативность действий должностных лиц. По результатам ее работы будут назначать профилактические мероприятия.

Результаты работы комиссии будут представят Алексею Дюмину 2 марта.