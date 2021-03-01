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Происшествия

Жителя Тульской области будут судить за убийство, совершенное больше 20 лет назад

Злоумышленник тогда застрелил своего знакомого
Игорь КОПЫТОВ
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Жителя Тульской области будут судить за убийство, совершенное больше 20 лет назад

Жителя Тульской области будут судить за убийство, совершенное больше 20 лет назад

Фото: Алексей ФОКИН

Следствием установило, что в сентябре 1999 года между двумя мужчинами возникли финансовые разногласия. 49-летний фигурант дела вывез знакомого в безлюдное место в районе полигона Тульского высшего артиллерийского инженерного училища, где дважды выстрелил в него — в предплечье и в голову.

После совершения преступления убийца скрылся с места происшествия и уехал из страны. Долгое время он находился в международном розыске, и только в сентябре 2019 года его задержали на территории Норвегии.

Теперь уголовное дело будет направлено в суд.

Криминал