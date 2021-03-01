В колониях Тульской области началась вакцинация от коронавируса Фото: материалы пресс-служб

В медико-санитарную часть №71 ФСИН России поступила первая партия вакцины от коронавируса. В Тульской области начинается вакцинация заключенных.

Первые дозы препарата уже поступили в МСЧ-71 и находятся в специально отведенном помещении с соблюдением всех норм и правил хранения при температуре ниже -19.

Вакцинироваться или нет — решение абсолютно добровольное. Со

всеми осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми провели беседы, разъясняющие правила вакцинации.