Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Одно из тульских медицинских учреждений оштрафовали за вспышку коронавируса

Наказанию подвергся ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер»
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Одно из тульских медицинских учреждений оштрафовали за вспышку коронавируса

Одно из тульских медицинских учреждений оштрафовали за вспышку коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

Ленинский районный суд наложил штраф на медучреждение за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в январе в диспансере произошла вспышка коронавируса - заболели 25 человек, в том числе 19 сотрудников.

Выявлено, что после поступления первых положительных анализов, пациенты не были переведены в отдельный инфекционный стационар, питались в общей столовой. Также в диспансере не соблюдался масочный режим и нарушались правила дезинфекции.

Суд постановил назначить ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер» штраф в 100 000 рублей.