Одно из тульских медицинских учреждений оштрафовали за вспышку коронавируса
Фото: Алексей ФОКИН
Ленинский районный суд наложил штраф на медучреждение за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в январе в диспансере произошла вспышка коронавируса - заболели 25 человек, в том числе 19 сотрудников.
Выявлено, что после поступления первых положительных анализов, пациенты не были переведены в отдельный инфекционный стационар, питались в общей столовой. Также в диспансере не соблюдался масочный режим и нарушались правила дезинфекции.
Суд постановил назначить ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер» штраф в 100 000 рублей.