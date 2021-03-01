Одно из тульских медицинских учреждений оштрафовали за вспышку коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Ленинский районный суд наложил штраф на медучреждение за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в январе в диспансере произошла вспышка коронавируса - заболели 25 человек, в том числе 19 сотрудников.

Выявлено, что после поступления первых положительных анализов, пациенты не были переведены в отдельный инфекционный стационар, питались в общей столовой. Также в диспансере не соблюдался масочный режим и нарушались правила дезинфекции.

Суд постановил назначить ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер» штраф в 100 000 рублей.