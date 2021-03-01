В Заречье из-за ремонта дороги скопилась пробка: работы проводили в самый час-пик Фото: Елизавета УТКИНА

На перекрестке Октябрьской и Пузакова в Туле около 8:00 1 марта дорогу ремонтировали в самый час-пик. Асфальт укладывали на пешеходном переходе. Ремонтная машина встала прямо на повороте с Пузакова, из-за чего общественный транспорт не мог подъехать к остановке.

Работы проводили именно в то время, когда основное количество людей едет на работу. В итоге общественный транспорт вперемешку с личными авто собрались в пробке, перебивая друг друга нервными гудками, мол, «поторапливайтесь!».

Стоит отметить, что дорожные службы частенько время от времени выбирают такие «подходящие» часы для ремонта. В основном они выпадают на то время, когда туляки либо едут на работу, либо возвращаются по домам.