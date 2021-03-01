В Туле мужчина пытался украсть из магазина четыре бутылки коньяка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из магазина по улице Карпова 33-летний мужчина пытался украсть 4 бутылки конька. Он спрятал их за пазуху, а продукты оставил в корзине. После этого вышел якобы за банковской картой.

Мужчину задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Аналогичный случай произошел на улице Рязанской. 27-летняя тулячка пыталась украсть из торгового зала алкоголь и продукты питания. Росгвардейцы задержали ее, ведется разбирательство.

По данным фактам проводятся проверки.