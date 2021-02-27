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Спорт

Михаил Вилков будет судить игру тульского «Арсенала» против «Сочи»

До первого матча второй половины сезона остались считанные минуты
Игорь КОПЫТОВ
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Михаил Вилков будет судить игру тульского «Арсенала» против «Сочи»

Михаил Вилков будет судить игру тульского «Арсенала» против «Сочи»

Фото: материалы пресс-служб

Расклады, кажется, очевидны – «Сочи» в первой четверке таблицы РПЛ, но и «Арсенал» способен на сюрпризы, как, например, на кубковой встрече против питерского «Зенита» - обыграть обладателя трофея – это тоже многого стоит!

В любом случае, тулякам отступать некуда – позади зона прямого вылета. Отрыв от спасительного 12 места – 7 очков. История встреч команд насчитывает в РПЛ 3 матча. Игра первого круга этого сезона стала самой результативной – победа «Арсенала» со счетом 3:2.

Рефери Михаил Вилков из Нижнего Новгорода впервые в нынешнем сезоне будет работать на матче с участием тульского клуба. Но в прошлом чемпионате он дважды был арбитром игр туляков. При его судействе «Арсенал» на своем поле выиграл против «Уфы» 1:0 и уступил самарским «Крыльяи Советов» - 2:4.

Футбол