Пять лет за 3,5 тысячи рублей: в Тульской области осужден «парковый» разбойник Фото: Алексей ФОКИН

Нетрезвый и ранее судимый мужчина днем 18 октября 2020 года в парке «Лесная поляна» ограбил незнакомую ему женщину, нанеся ей порез руки имевшимся при себе ножом. В отнятой сумке гражданки оказались мобильный телефон, кошелек с 1100 рублями и связка нескольких ключей – ущерб составил 3650 рублей.

В данном случае дело было отнесено к категории тяжких. К тому же ранее разбойник уже был судим за причинение вреда здоровью, то есть в наличии рецидив. Отягчающее обстоятельство - алкогольное опьянение. Как итог - лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Плюс, с мужчины востребованы затраты на стационарное лечение потерпевшей в сумме около 127,5 тысяч рублей в пользу территориального фонда ОМС Тульской области. Также с осужденного в пользу женщины взыскано 25000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 5105 рублей в возмещение материального ущерба от преступления - стоимость похищенного имущества и расходы на приобретение медицинских препаратов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.