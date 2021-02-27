Телефонные мошенники снова грабят туляков с помощью новых уловок

Телефонные мошенники снова грабят туляков Фото: Алексей ФОКИН

Теперь злоумышленники не стесняются представляться даже сотрудниками правоохранительных органов. Под этим предлогом они просят жертву оказать содействие в раскрытии преступления, вот только почему-то для этого необходимо перечислить деньги на якобы уже контролируемый оперативниками банковский счет злоумышленников, что позволит задержать их с поличным.

С помощью подобных уловок злоумышленники за минувшие сутки совершили два противоправных деяния. В Новомосковске 47-летний мужчина лишился 660 тысяч рублей, а в Туле 61-летней женщине нанесен ущерб в размере 400 тысяч рублей. При этом тулячка, умудрилась чуть было даже не оформить кредит!

Также накануне жертвой мошенников стала 31-летняя жительница Алексина. Телефонные мошенники убедили ее перевести деньги на брокерский сайт, обещав полный возврат денег в случае неудачного вложения. Женщина лишилась 220 тысяч рублей.