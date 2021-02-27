Штраф, компенсация вреда и скидка: туляк все это отсудил у магазина, нарушившего его права потребителя Фото: Алексей ФОКИН

Оформив на сайте заказ на смартфон с солидной скидкой по акции, молодой человек пришел в салон для оплаты, однако, выяснилось, что в продаже такой аппарат есть только по цене в два раза выше. И никаких акций. Не отчаявшись, он обратился за помощью в региональный Роспотребнадзор.

Управлением было направлено в суд исковое заявление с требованием исполнить заключенный договор купли-продажи товара дистанционным способом. Согласно нормам действующего законодательства, таковой считается заключенным с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар, то есть по факту оформления заказа.

Согласно решению суда сетевика обязали продать молодому человеку смартфон по цене интернет-заказа, а также компенсировать причиненный потребителю моральный вред и уплатить штраф за нарушение потребительских прав.