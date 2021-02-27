Сегодня, 27 февраля, тульский «Арсенал» на выезде встретится с «Сочи» Фото: соцсети

Соперник туляков проводит отличный сезон. Команда с юга России ушла на перерыв, находясь в еврокубковой зоне — на четвертом месте с 33 очками. На сборах команда сыграла шесть матчей, три из которых выиграла, а три проиграла. 21 февраля сочинцы выиграли у «Краснодара» в рамках 1/8 финала Кубка России со счетом 2:1.

На этом фоне тульский «Арсенал» смотрится куда хуже - всего три победы в 19 матчах, а на паузу команда ушла, находясь в зоне стыков — на 14 месте с 14 очками в активе. На зимних сборах наш клуб провел шесть матчей, где выиграл четыре, а два проиграл. Но вместе с тем, 20 февраля туляки сенсационно обыграли «Зенит» - 2:1 - в рамках 1/8 финала Кубка России.

Ориентировочно, в стартовом составе на грядущий матч у «Сочи» выйдут: Джанаев, Мевля, Маргасов, Терехов, Цаллагов, Жоаозиньо, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Заболотный, Дуганджич. Под знаменами «Арсенала»: Нигматуллин, Бауэр, Беляев, Рассказов, Бурлак, Хлусевич, Кангва, Ткачёв, Ломовицкий, Панченко, Луценко.

Кстати, за всю историю команды встречались между собой семь раз. Две победы оформил «Сочи», четыре «Арсенал». В этом сезоне команды играли между собой в рамках восьмого тура РПЛ. Тогда туляки оказались сильнее (3:2). В составе «Арсенала» дубль оформил Ткачев, а также забил Кангва. За «Сочи» отличились Нобоа и Мевля.