В марте заново попытаются осудить экс-главу Богородицкого района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Дело рассматривается уже не в первый раз. Ранее, в 2020-м году и Киреевский суд, и областной признали бывшего главу администрации МО Богородицкий район невиновным. Теперь судебной коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в ином составе представителей Фемиды.

Суть дела в том, что Игонин обвиняется в преступной халатности – на посту чиновника он не предпринял мер по обеспечению безопасности жителей от угрозы обрушения бесхозного железобетонного забора. В результате 17 мая 2018 года произошла трагедия, унесшая жизнь несовершеннолетнего ребенка – компания играла вблизи развалин, и около семи вечера одна из секций обрушилась на мальчишку. В больнице от полученных травм он скончался.

По ч. 2 ст. 293 УК РФ, инкриминируемой экс-главе, предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Новое слушание по делу назначено на 9 марта.