Пять лет за 12 краж: в Тульской области оглашен приговор серийному вору Фото: Алексей ФОКИН

Судом установлено, что преступник с августа 2019 года по октябрь 2020 года проникал в частные дома жителей Щекина и ближайших к городу населенных пунктов района. Методы были одинаковые – через отжатие оконных рам, а добыча – разная. В одном из случаев вору удалось поживиться имуществом сразу на 250 с лишним тысяч рублей. Общий же материальный ущерб от совершенных преступлений составил около 965 тысяч. Крал мужчина ювелирку, которую потом сдавал в ломбарды, и наличку.

На суде он вину признал полностью, за что и получил срок на 5 лет в исправительной колонии строгого режима. А кроме того, по гражданскому иску, предъявленному одной из потерпевших, выплатит ей 20 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.