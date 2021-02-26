В Тульской области к 10 годам колонии приговорили убийцу главного редактора газеты «Знамя» Фото: материалы пресс-служб

Следствие и суд установили, что 5 декабря 2020 года днем мужчины вместе распивали алкоголь в одной из квартир по улице 7 Съезд Советов города Узловая Тульской области. Между ними возник конфликт, в ходе которого осужденный несколько раз пырнул потерпевшего ножом. От полученных ранений главред газеты «Знамя».

Виновным оказался житель города Узловая. Убийцу осудили на 10 лет колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.