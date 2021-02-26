День открытых дверей пройдет в музее «Кружевная сказка» в Тульской области 27 февраля Фото: материалы пресс-служб

27 февраля в поселке Одоев Тульской области у музея «Кружевная сказка» пройдет день открытых дверей. Адрес: ул. Сильверстова, д. 11.

В Музее вы узнаете об истории возникновения кружева, появлении этого ремесла на территории нашего государства, а так же об истории возникновения Одоевского кружева и о технике его плетения на коклюшках.

Вход на мероприятие свободный. Уточнить расписание экскурсий и записаться можно по телефону: 8-910-151-07-70.