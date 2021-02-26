В Тульской области 27 февраля музей советской игрушки проведет день открытых дверей Фото: материалы пресс-служб

27 февраля в Музее советской игрушки «В Детство» в поселке Одоев пройдет день открытых дверей. Вход на него свободный.

В музее вы сможете увидеть не только готовые резиновые, пластиковые и металлические игрушки, но и их прототипы. Кроме того, вы узнаете, как создавалась кукла, какие инстанции и согласования проходила!

Уточнить расписание экскурсий и записаться можно по телефону: 8-910-151-07-70