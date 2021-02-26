«Ростелеком» и КХЛ везут в Тулу легендарный хоккейный трофей

В рамках многолетнего партнерства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и «Ростелекома» – провайдера телетрансляций КХЛ – 4 марта в оружейной столице состоится выставка главного трофея Чемпионата КХЛ1. Экспонирование легендарного Кубка пройдет в «Ледовом дворце» г. Тулы на Восточном обводе. Мероприятие организовано при поддержке правительства Тульской области и Академии хоккея имени Б. П. Михайлова.

В день выставки каждый желающий сможет сделать фотографию на фоне знаменитого трофея, а также принять участие в розыгрыше подарков от «Ростелекома». Участникам программы «Бонус» цифровой провайдер предоставит возможность увидеть трофей первыми, подарит памятные сувениры и профессиональные фото с Кубком, а также сертификаты на подписку видеосервиса Wink. Пользователи смогут в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ», а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другой контент на любой вкус. Для участия в мероприятии подписчикам программы «Бонус» надо обменять накопленные бонусы на приглашение в личном кабинете.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания всегда с радостью поддерживает проекты, направленные на развитие спорта. И мы гордимся, что легендарный трофей приезжает в Тулу. Совместно с КХЛ при поддержке правительства Тульской области мы подготовили для туляков настоящий праздник и приглашаем всех желающих стать его участниками. Наше многолетнее сотрудничество с КХЛ постоянно развивается. “Ростелеком” обеспечивает Лигу современными сервисами, а также предоставляет высокоскоростные каналы связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей. Благодаря этому любители хоккея наслаждаются игрой лучших команд КХЛ, а пользователи нашего видеосервиса Wink могут не только смотреть матчи сразу на пяти устройствах, но и управлять просмотром. Это здорово, когда современные технологии помогают делать мир спорта еще ярче и зрелищнее!».

Главный трофей Чемпионата КХЛ будет экспонироваться в марте в семи городах ЦФО, и Тула станет первым пунктом его путешествия из Москвы. Кубок перемещают по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре, строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка производится на спецтранспорте с пневмоподвеской и вооружённой охраной, а переносят Кубок минимум два человека исключительно в перчатках.

Свободный доступ к главному трофею Чемпионата КХЛ будет открыт в Туле 4 марта 2021 года с 14.00 до 17.00 в новом Ледовом Дворце по адресу: село Осиновая Гора, д. 2, стр. А. Кульминацией праздника в 19.00 станет финальный матч сезона Молодежной хоккейной лиги между командами «Академия Михайлова» (Тула) и СКА-1946 (С-Петербург). Билеты на матч можно приобрести в кассах Ледового дворца.

1 Главный трофей Чемпионата КХЛ выполнен из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравированы изображения Юрия Гагарина в скафандре и летящей кометы, а на обратной – изображение хоккеиста. По кругу изделие украшено небольшими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей Чемпионата КХЛ. На днище Кубка изображена эмблема КХЛ. Масса Кубка – 19 кг. Высота - 84,5 см. Объём – около 12 литров. Автор – Владимир Майзель, член Союза художников.